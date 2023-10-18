Возлюбленная Петросяна отметила свое сходство с принцессой Дианой

34-летняя жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова стала героиней романтической фотосессии. Она примерила на себя стиль принцессы Дианы.

Возлюбленная юмориста снялась в летнем платье длины миди с расклешенной струящейся юбкой. Подобные носили иконы стиля в 20 веке. Брухунова дополнила образ бежевыми туфлями с черным носком на устойчивом каблуке и соломенной шляпой с широкими полями. В руках она держала плетеную сумку-корзинку.

«В мире, полном Ким Кардашьян, оставайся принцессой Дианой», — подписала известной цитатой свой пост в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Брухунова.

Татьяна Брухунова моложе юмориста Евгения Петросяна на 44 года. Она занимает пост директора его театра.

У супругов есть трехлетний сын Ваган. Пара прикладывает много сил к его воспитанию и развитию, но в детский сад его в ближайшее время отдавать не планируют.

Татьяна познакомилась с Евгением Вагановичем через его на тот момент жену. Девушка обслуживала сайт Елены Степаненко. Когда она переехалa из Тулы в Москву, то Степаненко даже помогла ей решить вопрос с жильем. Постепенно Брухунова сблизилась с Петросяном и стала его пятой женой.

Напомним, Татьяна не захотела брать фамилию своего мужа.