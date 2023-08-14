Петросян не будет никогда: Татьяна Брухунова приняла решение по поводу фамилии мужа

Директор Театра миниатюр юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова высказалась по поводу своего отказа брать фамилию мужа. Многих поклонников уже давно волновал вопрос, почему после свадьбы она не захотела следовать традиции, и, наконец, они получили ответ. Супруга известного артиста призналась, что никогда не станет менять свое имя, данное при рождении, так как считает это далеко необязательным.

Татьяна не понимает, по какой причине после заключения брака она должна отказываться от своей фамилии. Она изначально приняла решение не менять документы и оставаться Брухуновой. При этом сыну она дала имя мужа – Ваган Петросян.

«Я дочь своего отца. И носить ее (фамилию – прим. «Страсти») я буду до последнего дня своей жизни. Мне эта традиция кажется устаревшей», - заявила Татьяна Брухунова в личном блоге.

Как отреагировал Евгений Петросян на такое решение супруги – неизвестно. Однако, по всей видимости, на их чувства друг к другу это не сильно повлияло. В социальных сетях пара довольно часто публикует семейные фото и демонстрирует свои романтические прогулки, поездки и вечера.

Ранее Татьяна Брухунова показала тещу Петросяна, которая оказалась намного его моложе.