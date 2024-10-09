Возглавляемый Машковым Союз театральных деятелей хочет отсудить отель в Ялте

Возглавляемый Владимиром Машковым Союз театральных деятелей хочет отсудить отель в Ялте. Об этом сообщает РБК.

Союз театральных деятелей намерен стать единственным собственником отеля «Актер» в Ялте. Организация попросила крымский арбитражный суд исключить компанию «Еленев хаус» из состава владельцев курортного комплекса. По информации источника, с 2014 года отель на 52,99% принадлежит СТД, а оставшаяся доля — фирме «Еленев хаус». Истец считает, что компания неправомерным путем завладела акциями комплекса «Актер». Также со стороны СТД было направлено ходатайство о введении обеспечительных мер в отношении спорной доли.

Напомним, что в 2023 году СТД возглавил Владимир Машков. На данный момент ни актер, ни пресс-служба организации не комментировали судебные разбирательства за отель.

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