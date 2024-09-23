«Мне их менталитет никогда не был примером»: Владимир Машков рассказал о съемках в Голливуде

60-летний актер Владимир Машков вспомнил, как снимался в Голливуде. Об этом сообщает «7Дней.ru» со ссылкой на новое интервью Машкова.

Машков сыграл во многих зарубежных фильмах. Актера можно увидеть в таких проектах, как «Миссия невыполнима: Протокол Фантом», «В тылу врага», «15 минут славы». По словам Владимира, у него не было цели сниматься в Голливуде. Зарубежные специалисты заметили его в фильме «Вор» и пригласили на пробы. Машков заявил, что чаще всего играл русских, но отрицательных персонажей.

«Я рассматривал поездку в Голливуд, как на другую студию. Мне их менталитет никогда не был примером пространства, где бы я хотел работать. В Америке я не мог проводить много времени, уставал от этого мира», — высказался артист.

По словам Машкова, ему было тяжело от лицемерия американцев, которых с детства учат всем улыбаться. Актер отметил, что с нетерпением ждал возвращения в Россию.

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