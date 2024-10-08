Театр Константина Богомолова судится с подрядчиками почти на полмиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Театр на Малой Бронной подал в суд на поставщиков и подрядчиков различных работ. Среди них споры по монтажу отопительных систем, производству деревянных конструкций и благоустройству ландшафта. Суммарная сумма исков составляет 402 тысячи рублей.

В исках указано, что компании не исполнили вовсе или ненадлежащим образом исполнили обязательства по договорам поставки.

Напомним, Константин Богомолов стал художественным руководителем Театра на Малой Бронной в 2019 году. Он также является худруком Театра — Сцены «Мельников» (бывший театр Романа Виктюка).

Ранее мы писали о том, что Константин Богомолов рассказал о возможном увольнении из Театра «Мельников».