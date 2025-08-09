«Вот вам секрет»: экс-возлюбленная Тимати рассказала, как приходила в форму после родов

Анастасия Решетова рассказала, как приходила в форму после родов.

Модель в свое личном блоге вспомнила о том, как после рождения Ратмира она восстанавливалась. По словам Решетовой, она сначала позволяла себе расслабиться, поэтому не следила за питанием.

Однако затем девушка поняла, что беременность нужно заботиться о теле, из-за чего стоит переходить к здоровому образу жизни. Поэтому во время беременности Анастасия старалась не питаться перед сном, а также сохранять привычный рацион, заниматься спортом и выходить на свежий воздух.

Модель отметила, что после рождения сына у нее осталось около 9 лишних килограммов, которые постепенно уходили благодаря кормлению сына грудью и стрессу.

«До разрешенного врачами срока я даже занималась и много гуляла. Кстати, вот вам секрет: скорость похудения увеличилась благодаря грудному вскармливанию», — поделилась Анастасия.

Напомним, что Тимати и Анастасия Решетова встречались около 3 лет. Во время их отношений в 2019 году родился сын Ратмир.

