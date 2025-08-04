42-летняя певица Алсу сравнила себя с Оксаной Самойловой на вечеринке Джигана. Артистка рассказала о празднике рэпера в соцсети.

Рэпер Джиган с размахом отметил 40-летие, устроив вечеринку, на которой присутствовали звезды шоу-бизнеса. В числе приглашенных была и певица Алсу, появившаяся на мероприятии в образе total black. Для выхода в свет она выбрала черный топ, кожаные брюки, лодочки и макияж с акцентом на глаза. К слову, в похожем наряде была супруга именинника. Алсу записала ролик с Самойловой, во время которого с юмором прокомментировала их сходство.

«Это Самойлова или Алсу, Алсу или Самойлова, все на одно лицо?» — написала знаменитость.

Пост Алсу вызвал обсуждения в Сети. Многие подписчики отметили, что у певицы больше сходств с Анастасией Решетовой, а другие, в том числе и звездные коллеги заявили, что Алсу и Оксану нельзя сравнивать — каждая из них выделяется по-своему.

«Ну нет. Похожи, конечно, но не так, чтобы спутать», — написала Яна Рудковская.

Ранее сообщалось, что 42-летняя Алсу после возвращения из Лондона располнела и села на новую диету. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Дмитрий Тарасов оправдался за флирт с моделями в Сочи.