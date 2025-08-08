Тимати и Валентина Иванова стали родителями: известен пол ребенка

У 41-летнего рэпера Тимати и модели Валентины Ивановой родилась дочь. Об этом сообщает StarHit.

По информации источника, Валентина стала мамой несколько дней назад. И она, и малыш чувствуют себя хорошо.

Несмотря на новости в СМИ, пара не комментирует радостное событие. В личном блоге Валентина по-прежнему выкладывает беременные снимки, скрывая новый статус.

Напомним, рэпер воспитывает дочь Алису и сына Ратмира от предыдущих отношений.

