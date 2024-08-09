«Решил по-быстренькому жениться на Зепюр»: раскрыты детали расставания Прилучного и Муцениеце

Актер Павел Прилучный расстался с Агатой Муцениеце на совместном отдыхе в Дубае. Об этом стало известно в эфире шоу «Злые языки».

Во время съемок шоу Виктория Боня и ее соведущие обсудили личную жизнь Агаты. Модель считает, что актриса публично скандалит с экс-супругом из-за расставания с Владимиром Перельманом. По ее словам, ресторатор бросил Агату во время совместного отдыха.

Как выяснилось, похожая ситуация произошла у Муцениеце и с Прилучным. Он расстался с ней на отдыхе в Дубае, куда они полетели, чтобы восстановить отношения.

«В то время, как он встречался с Мирославой Карпович, они с Агатой полетели в Дубай. Видимо, решили попробовать восстановить все отношения. В общем, Павел решил окончательно закрыть эти отношения и по-быстренькому жениться на Зепюр Брутян», — заявил Андрей Борисов.

На сегодняшний день Агату подозревают в отношениях с Иваном Чуйковым. Звезды публично целуются, делятся романтическими снимками, но не комментируют свой роман.

Ранее Агата Муцениеце сделала себе роскошный подарок после суда с Павлом Прилучным. Подробности читайте в этой новости.