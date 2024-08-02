Григорий Лепс приехал из отпуска с 18-летней невестой наполовину лысым
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Певец Григорий Лепс появился на публике с новой прической после отдыха в Бодруме. Там он активно проводил время со своей 18-летней невестой Авророй Кибой. Как сообщает «7Дней.ru», оттуда он приехал наполовину лысым, шокировав зрителей.
На днях исполнитель хита «Самый лучший день» выступил в столичном ресторане и показал новый имидж. Григорий был в костюме и расстегнутой рубашке, но решил сменить прическу. Он сбрил часть волос, оставив на голове небольшую «шапку».
«В Сети шутят, что такие стрижки часто делают при заражении педикулезом», – отмечает источник.
Некоторые фанаты убеждены, что Лепс просто поэкспериментировал со стилем в погоне за молодостью. Тем более что мужчине нужно соответствовать своей юной избраннице.
«Отдых подошел к концу! Сегодня работали в Москве! Спасибо всем за аншлаг и классный прием!» — написал певец в соцсетях.
Артист спел свои хиты, а девушка поддерживала его и снимала на видео. Особенно нравится Авроре его композиция «Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться. Ведь ты же так красива в свои 18». Она опубликовала фрагмент и добавила смайл в виде сердца. После она показала себя в лифте. Киба позировала в синих джинсах, розовой кофте и в розовых очках.
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