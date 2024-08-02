НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 августа 2024, 10:42
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Григорий Лепс приехал из отпуска с 18-летней невестой наполовину лысым

Певец Григорий Лепс показал новую прическу после отдыха с 18-летней невестой.
Григорий Лепс приехал из отпуска с 18-летней невестой наполовину лысым

© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

Певец Григорий Лепс появился на публике с новой прической после отдыха в Бодруме. Там он активно проводил время со своей 18-летней невестой Авророй Кибой. Как сообщает «7Дней.ru», оттуда он приехал наполовину лысым, шокировав зрителей.

На днях исполнитель хита «Самый лучший день» выступил в столичном ресторане и показал новый имидж. Григорий был в костюме и расстегнутой рубашке, но решил сменить прическу. Он сбрил часть волос, оставив на голове небольшую «шапку».

«В Сети шутят, что такие стрижки часто делают при заражении педикулезом», – отмечает источник.

Некоторые фанаты убеждены, что Лепс просто поэкспериментировал со стилем в погоне за молодостью. Тем более что мужчине нужно соответствовать своей юной избраннице.

Григорий Лепс приехал из отпуска с 18-летней невестой наполовину лысым

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Отдых подошел к концу! Сегодня работали в Москве! Спасибо всем за аншлаг и классный прием!» — написал певец в соцсетях.

Артист спел свои хиты, а девушка поддерживала его и снимала на видео. Особенно нравится Авроре его композиция «Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться. Ведь ты же так красива в свои 18». Она опубликовала фрагмент и добавила смайл в виде сердца. После она показала себя в лифте. Киба позировала в синих джинсах, розовой кофте и в розовых очках.

Ранее мы писали о том, что 33-летний певец Никита Пресняков уехал из России в Испанию к отцу и братьям.