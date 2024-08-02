Григорий Лепс приехал из отпуска с 18-летней невестой наполовину лысым

Певец Григорий Лепс появился на публике с новой прической после отдыха в Бодруме. Там он активно проводил время со своей 18-летней невестой Авророй Кибой. Как сообщает «7Дней.ru», оттуда он приехал наполовину лысым, шокировав зрителей.

На днях исполнитель хита «Самый лучший день» выступил в столичном ресторане и показал новый имидж. Григорий был в костюме и расстегнутой рубашке, но решил сменить прическу. Он сбрил часть волос, оставив на голове небольшую «шапку».

«В Сети шутят, что такие стрижки часто делают при заражении педикулезом», – отмечает источник.

Некоторые фанаты убеждены, что Лепс просто поэкспериментировал со стилем в погоне за молодостью. Тем более что мужчине нужно соответствовать своей юной избраннице.