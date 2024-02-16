«Вот уже и через две ступеньки шагаю»: Роман Костомаров рассказал о своих успехах

Российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров показал новые результаты освоения ходьбы на протезах. Соответствующее видео с тренировки он разместил в своем Telegram-канале.

В ролике Роман шагает сразу через две ступени на своих протезах.

«Двигаемся дальше. Вот уже и через 2 ступеньки шагаю», — написал 47-летний фигурист

Напомним, Романа Костомарова госпитализировали в начале января прошлого года. Медики диагностировали у олимпийского чемпиона пневмонию. Позднее состояние спортсмена ухудшилось, он пережил два инсульта, а также ампутацию кистей и стоп.

Ранее спортсмен показал архивный кадр с мамой в ее день рождения. Он признался в любви своей родительнице.

Также Роман Костомаров признался, что психолог не помог ему после болезни. Подробности читайте здесь.