«Вот уже и через две ступеньки шагаю»: Роман Костомаров рассказал о своих успехах
© Lomohov Anatoly/East News
Российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров показал новые результаты освоения ходьбы на протезах. Соответствующее видео с тренировки он разместил в своем Telegram-канале.
В ролике Роман шагает сразу через две ступени на своих протезах.
«Двигаемся дальше. Вот уже и через 2 ступеньки шагаю», — написал 47-летний фигурист
Напомним, Романа Костомарова госпитализировали в начале января прошлого года. Медики диагностировали у олимпийского чемпиона пневмонию. Позднее состояние спортсмена ухудшилось, он пережил два инсульта, а также ампутацию кистей и стоп.
Ранее спортсмен показал архивный кадр с мамой в ее день рождения. Он признался в любви своей родительнице.
Также Роман Костомаров признался, что психолог не помог ему после болезни. Подробности читайте здесь.