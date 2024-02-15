Роман Костомаров показал архивный кадр с мамой

Ранее фигурист Роман Костомаров признался, что психолог не помог ему после болезни. Напомним, что в 2023 году спортсмен перенес ампутацию, сепсис и инсульт. Роман чудом выжил благодаря усилиям врачей.

Также сообщалось о том, что Лада Дэнс поддержала Филиппа Киркорова после его «отмены» на ТВ. Подробности смотрите в этой статье.