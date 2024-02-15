Роман Костомаров показал архивный кадр с мамой
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47-летний фигурист Роман Костомаров запустил в Сеть архивный кадр с матерью. Спортсмен поделился откровением в Telegram-канале.
15 февраля 2024 года в соцсети Романа появился пост, посвященный маме. Спортсмен поделился архивным видео и поздравил родительницу с днем рождения. На ролике заметно, что пенсионерка находится в хорошей форме: она без труда села на шпагат, в отличие от своего сына.
«Люблю тебя, мамулечка! С днем рождения», — трогательно написал Роман.
Ранее фигурист Роман Костомаров признался, что психолог не помог ему после болезни. Напомним, что в 2023 году спортсмен перенес ампутацию, сепсис и инсульт. Роман чудом выжил благодаря усилиям врачей.
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