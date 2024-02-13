«С ним не о чем говорить»: Костомаров рассказал о работе с психологом

Российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров заявил, что работа с психологом после болезни не принесла результата. Его слова приводит ТАСС.

«Ко мне приходил психолог, спрашивал, как у меня дела. Я ему — у меня офигенно, посмотрите на меня. С ним вообще не о чем говорить», — поделился спортсмен.

В то же время Костомаров отметил, что кому-то занятия с психологом действительно помогают. Фигурист считает, что это могут быть люди, которые работают в этом направлении и которые сами столкнулись с такой проблемой.

«Люди, которые покажут тебе — смотри, я могу мячом заниматься, плавать могу», — объяснил он.

Напомним, Романа Костомарова госпитализировали в начале января прошлого года. Медики диагностировали у олимпийского чемпиона пневмонию. Позднее состояние спортсмена ухудшилось, он пережил два инсульта, а также ампутацию кистей и стоп.

Ранее Роман Костомаров и его младший брат Денис изобразили синхронисток, нырнув в бассейн.