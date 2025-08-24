«Вот такой красавец»: Виктория Боня вышла на поиски мужчины в Монако

Виктория Боня решила позакомиться с мужчиной в супермаркете Монако.

Телеведущая призналась, что, хоть и не ищет новых отношений, она все равно устала от одиночесва. Однако дочь Анджелина уговаривает маму взяться за личную жизнь.

В связи с этим Боня решила показать, как выглядят местные мужчины. По этой причине она отправилась в местный супермаркет в расслабленном образе, надев откровенный топ. Боня рассказала, что теперь будет знакомиться с мужчинами в общественных местах.

Блогерша показала, какие стильные мужчины приходят за покупками: она даже сбилась со счета, перечисляя модных незнакомцев.

«Я раньше не обращала внимание, что я за продуктами всегда хожу сама. Просто что-то я думаю, Боже мой, это что, показ мод? На любой вкус, на любой вообще вид! Ну и, конечно же, наш красавчик парковщик! Вот такой красавец просто, посмотрите на него», — поделилась Виктория.

Кроме того, она обратилась к мужчине на английском и сделала комплимент, что у того модельная внешность.

