«Мы родные люди, не надо ничего скрывать»: Сергей Лазарев высказался об отношениях с Лерой Кудрявцевой

Сергей Лазарев честно высказался об отношениях с Лерой Кудрявцевой после их воссоединения на «Новой волне» в Казани. В беседе с «7Дней.ru» певец признался, что телеведущая стала для него «родным человеком», и им настолько комфортно вместе, что уже «не надо ничего скрывать».

Спустя больше 10 лет после расставания Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев продолжают провоцировать слухи о возобновлении романа. Недавно певец пошутил, что экс-возлюбленная до сих пор по нему «сохнет», а на фестивале «Новая волна» в Казани пара не перестает флиртовать и выяснять отношения на публике. Однако, по словам артиста, все это делается для развлечения зрителей, а их связывает лишь дружба.

«Наши с Лерой перепалки — это уже легенды, как мы друг друга подкалываем и на «Песне года», и на «Новой волне». <…> На самом деле это большой труд — держать внимание зрителей на протяжении нескольких часов… Нам за долгие годы удалось выработать свой стиль общения», — поделился Сергей Лазарев.

Исполнитель хита «Это все она» признается: все конфликты они с телеведущей разрешают быстро — за долгие годы они уже стали друг для друга родными людьми. Сергей Лазарев отметил, что им с Лерой Кудрявцевой по-прежнему хорошо вместе.

«Мы родные друг другу люди, и мы можем признать ошибки и извиниться в случае чего… Что бы кто ни говорил, мы родные люди, и знаете, когда сквозь годы, сквозь расстояния ты понимаешь, что у тебя есть близкий человек в индустрии, в шоу-бизнесе, с которым тебе классно, просто, хорошо, с которым ты понимаешь друг друга с полуслова, не надо ничего скрывать», — заявил певец.

Напомним, Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев состояли в отношениях с 2008 по 2012 год. После разрыва артисты остались близкими друзьями и часто видятся на шоу и светских мероприятиях, приглашают друг друга на семейные праздники.

Ранее Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева поцеловались перед журналистами на «Новой волне» в Казани.