«Анджелина брошена, бегает ночевать по подругам»: Боня ответила на обвинения в плохом воспитании дочери

Блогерша Виктория Боня отреагировала на обвинения в плохом воспитании дочери. В Сети распространились слухи, что она бросила Анджелину на шофера, из-за чего девочка вынуждена ночевать у подруг, лишь бы не появляться дома. По словам телеведущей, все это чушь, не соответствующая действительности.

Боня заявила, что слухи появились из-за блогера, который делает это ради упоминаний в Интернете. Однако все, что он говорит, неправда. Виктория записала видео вместе с наследницей и посмеялась над сообщениями о несчастье Анджелины. Школьница тоже опровергла, что ненавидит мать и проводит с ней мало времени.

«Последние три дня нашествие в комментариях от блогера, чье имя я намеренно не скажу, так как он лишь об этом и мечтает. Что якобы Анджелина брошена, бегает ночевать по подругам, чтобы не быть дома. <… > Анджелина может быть разной, но она единственная дочь, любима и желанна. Живет свою самую лучшую жизнь. Все остальное это бредни тех, у кого нет своей жизни», - заявила Боня.

Телеведущая напомнила о Лене Миро, которая распространяла о ней слухи, и о том, как закончилась ее история. В 2024 году стало известно о ее смерти.

Ранее Виктория Боня пожаловалась на травлю со стороны Ксении Собчак.