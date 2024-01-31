«Вот это хайп»: Александр Ревва сделал заявление о своей карьере

49-летний Александр Ревва назвал карьеру певца своим самым «хайповым» поступком. Об этом сообщает портал NEWS.ru.

В Москве состоялась премьера фильма «Конец славы». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. Речь идет про Павла Деревянко с возлюбленной, Павла Прилучного с супругой. Не стал исключением и Александр Ревва, который тоже пришел с женой.

По сюжету, герой комедии «Конец славы» инициирует смерть и ложится в гроб, чтобы напомнить о себе людям. Александр отметил, что ради работы он смог бы повторить подобный поступок. По словам Реввы, на сцене ему ничего не страшно.

Также артист рассказал журналистам о своем самом дерзком поступке. Как выяснилось, Александр запел ради хайпа.

«Человек, который не умеет петь, запел! Вот это хайп», — высказался Ревва.

Ранее мы писали о том, что 49-летний певец и актер Александр Ревва вышел в свет с женой ради премьеры фильма. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что гонорары Александра Реввы за последние полтора года упали в два раза.