Гонорары Александра Реввы за последние полтора года упали в два раза, об этом сообщает Kp.ru.

Журналистам удалось выяснить, что у певца Александра Реввы значительно сократились доходы. По данным прессы, за частные выступления полтора года назад шоумен просил 5 миллионов рублей. Сейчас ценник упал до 2,5−3 миллионов за корпоратив.

По расчетам неких экспертов, востребованность Реввы среди частных заказчиков упала на 80%. При этом отдельно подчеркивается, что артисту по-прежнему удается попадать на телеэкраны России благодаря друзьям из шоу-бизнеса.

Кроме того, журналисты сообщили об убытках компании Реввы. ООО «Войс Медиа», которое занимается производством фильмов, в прошлом году ушла в минус на 27 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что Александр Ревва переехал в Дубай. Его вместе с супругой часто замечают в ресторанах и на улицах города.