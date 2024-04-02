«Вот это дуэт»: Яна Рудковская высказалась о романе Бутерина и Сидни Суини

Продюсер Яна Рудковская поделилась мнением о возможном романе криптомиллиардера Виталия Бутерина и звезды сериала «Эйфория» Сидни Суини. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

По словам продюсера, союз бизнесмена и актрисы вызывает у нее удивление.

«Секс-символ Голливуда и невзрачный богатый бизнесмен из Коломны — вот это дуэт. Он — совсем не красавчик, создатель Ethereum, самый молодой криптомиллиардер в мире, уроженец Коломны Виталик Бутерин. Она — американская звезда сериала «Эйфория», секс-символ современности и суперпопулярная актриса поколения зумеров Сидни Суини», — высказалась Рудковская.

В связи со слухами о романе артистки и криптомиллиардера бизнесвумен предположила, что финансовое благополучие способно сделать привлекательным кого угодно. В настоящий момент Рудковская ожидает подтверждения или опровержения слуха о романе пары.

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