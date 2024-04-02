«Фундамент дает трещину»: Стас Барецкий высказался о состоянии замка Пугачевой

Российский шоумен Стас Барецкий высказался о состоянии замка певицы Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ), расположенном в подмосковной деревне Грязь. Его слова приводит NEWS.ru.

Барецкий признался, что не понимает, как звездные супруги могли оставить такое большое здание без присмотра. Артист подчеркнул, что в скором времени замок может рухнуть и придавить половину деревни.

«Как можно бросить такое большое здание? Оно стоит, кстати, на мягкой почве, проседает, фундамент дает трещину, нужно постоянно просушивать помещения, чтобы все не лопнуло под тяжестью, чтобы замок не рухнул и не придавил половину деревни Грязь. Плюс у меня там любимый магазинчик, рядом с замком», — поделился шоумен.

Напомним, в апреле минувшего года в сети появилась информация о том, что Пугачева и Галкин* продали свой замок в деревне Грязь Стасу Барецкому. Новый владелец якобы заплатил за здание 450 миллионов рублей. Переговоры проходили в Израиле и Прибалтике. При этом позднее ряд СМИ опроверг сведения о продаже.

Ранее Барецкий предложил актеру Никите Кологривому работу дворецкого в замке Пугачевой.

*(признан иноагентом на территории РФ)