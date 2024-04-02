Телохранители Валерия Леонтьева угрожали фанатке певца в день его 75-летия

Народный артист России Валерий Леонтьев тайно прилетел в Москву, отпраздновав 75-летие в своей квартире в центре города. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Музыкант решил не открывать дверь ни журналистам, ни многолетней фанатке Ирине, которая пришла поздравить звезду. По информации НТВ, телохранители Леонтьева угрожали вынести женщину из подъезда «в разобранном виде», если она самостоятельно не покинет дом артиста.

При этом сам певец, как рассказали соседи, в тот момент находился в квартире.

Напомним, около года назад в СМИ появились слухи о том, что Леонтьев планирует продавать свою недвижимость в России. Однако позднее выяснилось, что исполнитель не собирался избавляться от своей квартиры в центре Москвы. Он даже провел ремонт в своем жилище осенью и недавно отметил там свой юбилей. Примечательно, что супруга артиста предпочла остаться в США, где Леонтьев жил на протяжении последних лет.

В середине марта Леонтьев объявил о завершении карьеры из-за «дряхлости» в 75 лет.

При этом певец Филипп Киркоров заверил, что Леонтьев вернется на сцену после отпуска.