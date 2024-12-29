«Восставали из пепла»: Ляйсан Утяшева высказалась о победе Давы в танцевальном шоу

Ляйсан Утяшева высказалась о победе Давы в шоу «Звездные танцы».

Гимнастка заняла место наставника в танцевальном реалити, где ей пришлось собрать собственную команду. Само шоу завершилось победой блогера Давида Манукяна и танцовщицы Софии Персияниновой. Утяшева призналась, что ее команде пришлось преодолевать трудности на этом пути.

Среди финалистов также оказалась пара Ольги Серябкиной и Виталия Савченко, которые также были участниками команды Ляйсан. По словам артистки, она не представляла себя в роли танцовщицы, так как ей пришлось нелегко в борьбе за победу.

Утяшева призналась, что танцы являются субъективным мнением, так как у всех разные вкусы. Однако победу Давы она считает заслуженной. Отдельно телеведущая выделила его партнершу, которой пришлось самостоятельно всему обучать блогера.

«Софа на своих плечах пронесла своего партнера до финала и так эффектно. Наши с вами тренировки будут мне сниться. Хоть на эту пару и пытались давить морально... Также были травмы, несовместимые с участием в проекте, но вы "восставали из пепла", и это было достойно», — заявила жена Павлы Воли после объявления победителей в проекте «Звездные танцы».

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