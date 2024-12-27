Ляйсан Утяшева показала фото новогоднего отпуска с Павлом Волей и детьми
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Гимнастка Ляйсан Утяшева показала фотографии семейного отдыха с мужем Павлом Волей и детьми. Снимки 39-летняя спортсменка опубликовала в социальных сетях.
Новогодние праздники супруги решили провести в Санкт-Петербурге. Вместе с детьми они прогулялись по северной столице и посетили разные достопримечательности, в том числе Эрмитаж.
Лица 11-летнего Роберта и девятилетней Софии на общих кадрах Утяшева скрыла. Ранее она уже объясняла, что не показывает детей по их просьбе. Так, Роберт не хочет фотографироваться вообще. София же иногда позволяет обнародовать изображения с собой — но только при строгом согласовании.
Ранее мы писали о том, что пользователей Сети восхитил облик подросшей Софии. Поклонники назвали внешность девочки «модельной» и предрекли ей большой успех в позировании.