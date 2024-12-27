«Много раз обжигались»: Ольга Бузова опровергла отношения с Олегом Майами

Российская певица и ведущая Ольга Бузова заявила, что не встречается Олегом Майами. Так она окончательно поставила точку в давно тянущихся рассуждениях о том, что бывшие звезды «Дома-2» состоят в отношениях.

В эфире «Утро ТНТ» Бузова признала, что она и Майами часто публично показывали теплое отношения друг к другу и даже целовались прилюдно. Однако, по словам певицы, в настоящее время она одинока.

«Любовь друг к другу, как к творческим личностям. Мы давно с ним знакомы, я его очень хорошо знаю, очень горжусь. Я, Олег — личности, которые много раз обжигались. Я вхожу в этот год свободной девушкой», — поделилась она.

При этом Бузова не преминула добавить в свой рассказ нотку предновогодней грусти — она отметила, что рядом с ней нет того человека, с которым она вместе будет отсчитывать бой курантов.

Сейчас звезда, как она сама признается, сосредоточена на карьере актрисы — режиссеры хвалят ее талант, а график съемок расписан на год вперед.

Майами же, как мы недавно писали, высказался о «женщине мечты».