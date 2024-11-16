«Воспитываются на хорошей музыке»: Юлия Ковальчук впервые вывела старшую дочь в свет ради концерта отца

Дочь Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова впервые появилась на публике, посетив сольный концерт отца.

Звездная пара не раз заявляла о желании скрыть личности своих наследниц. Несмотря на то, что их 7-летняя дочь Амелия уже ходит в школу и учится в первом классе, Алексей и Юлия до сих пор ни разу не показали публике лицо девочки.

Однако в минувшие дни Ковальчук посетила в Москве один из сольных концертов супруга, а компанию ей составила именно старшая наследница. Пока Чумаков исполнял на сцене свои главные хиты, девочка вместе со звездной мамой танцевали на балконе. Ковальчук решила поделиться этим событием в личном блоге, опубликовав совместное фото с Амелией, но разглядеть лица тут невозможно, так как снимок сделан со спины.

Юлия объяснила, что взяла дочь с собой на концерт для того, чтобы привить ей хороший музыкальный вкус.

«Мы очень старались сделать три концерта невероятными, наполненными любовью... И это первый концерт, на котором Амелия была от начала до конца и дышала нашим музыкальным воздухом. Пусть наши детки воспитываются на хорошей музыке», — поделилась эмоциями Ковальчук в социальных сетях.

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