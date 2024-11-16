«У вас будет девочка!»: Басков и Лазарев неожиданно устроили гендер-пати в популярном телешоу

Ведущие шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1» устроили гендерную вечеринку для одной из конкурсанток. После выступления беременной Светланы Ким Николай Басков в эфире шоу раскрыл секретный конверт и назвал пол ее будущего малыша.

После того, как исполнитель хита «Шарманка» узнал, что скрывается в конверте, стена, на которой располагаются 100 членов жюри, окрасилась в розовый цвет.

«Дорогие Светлана и Виктор! Ожидайте в своей семье Ким Аделину!» — объявил Басков.

Сергей Лазарев также присоединился к происходяшему, добавив: «Девочка! У вас будет девочка!»

Стоит отметить, что выступление конкурсантки понравилось сотне. Члены жюри дали ей максимальные 100 баллов.

«Я всегда встаю на защиту талантов. В прошлом сезоне, когда сидела на стене, были судьи, которые придерживали свои голоса. Считаю, что это несправедливо, потому что на сцене были действительно очень талантливые певцы», — высказалась приглашенная на шоу звезда Люся Чеботина.

Она отметила, что зрителям может показаться, что один балл ничего не изменит, но на самом деле от него может зависеть дальнейшая судьба участника.

В выпуске от 15 ноября определились первые финалисты, которые продолжат бороться за Кубок шоу, 5 миллионов рублей и запись песни с ротацией на радио.

Ранее Сергей Лазарев впервые прокомментировал свой прыжок с трибуны в шоу «Ну-ка, все вместе!», чтобы нажать на кнопку фониатра Льва Рудина и тем самым защитить от провала талантливую конкурсантку. Он объяснил свой эмоциональный срыв накопительным эффектом поведения некоторых экспертов, которые показывали предвзятое отношение к участникам и придерживали голоса.