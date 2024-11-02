Юлия Ковальчук честно рассказала о ссорах с мужем и раскрыла секрет семейного счастья

Месяц назад певица Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков отметили 11 лет со дня свадьбы. Супруги воспитывают двух дочерей и своим примером показывают, как сохранить любовь и уважение в семье. Но в любых отношениях бывают ссоры. Как призналась экс-солистка «Блестящих», она всегда старается мириться первой с мужем.

Но знаменитость призналась, что мирится первой, в первую очередь, из-за эгоистичных побуждений — чем быстрее наступит мир в семье, тем быстрее ей станет хорошо на душе.

«В нормальной семье обычно на себя берет эту обязанность женщина, потому что мужчине сложнее отходить, все-таки женщина в этом смысле гораздо мудрее, будем честными…», — рассказала она в эфире программы «Статус в сети» на RU TV.

Артистка заявила, что испытывает дискомфорт во время длительных ссор: ей гораздо быстрее хочется войти в гармоничное состояние. Поэтому Юлия практически всегда идет на уступки.

В 2013 году знаменитость вышла замуж за певца Алексея Чумакова, с которым она встречалась пять лет до свадьбы. В 2015 году у них родилась дочь Амелия, а в 2023 году — Алисия. Супруги скрывают наследниц от общественности, чтобы обезопасить их от негативного влияния публики.

Недавно старшей дочери Ковальчук и Чумакова исполнилось семь лет. По случаю праздника артистка украсила дом воздушными шарами и купила торт для именинницы.