«Восемь часов разница по времени»: Дана Борисова покинула Россию

Известная телеведущая Дана Борисова сообщила об отъезде из России. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

Артистка уточнила, что уехала из России на месяц из-за съемок в проекте, название которого пока держится в секрете.

«Я в Латинской Америке, восемь часов разница по времени», — заявила звезда.

Ранее Дана Борисова рассказала об отношениях с дочерью. Телеведущая рассказала, что считает проживающую в другой стране наследницу своей лучшей подругой.

Также Борисова вспомнила, как ею пользовались мужчины. Звезда призналась, что будучи зависимой, прописала мужчину в квартире и отдала ему автомобиль. Вернувшись из реабилитационного центра, она «расхлебывала» сделанное.