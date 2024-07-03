Опубликовано 03 июля 2024, 12:16
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«Восемь часов разница по времени»: Дана Борисова покинула Россию
Телеведущая Дана Борисова сообщила, что отправилась в Латинскую Америку.
© Kashaev Pavel/East News
Известная телеведущая Дана Борисова сообщила об отъезде из России. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.
Артистка уточнила, что уехала из России на месяц из-за съемок в проекте, название которого пока держится в секрете.
«Я в Латинской Америке, восемь часов разница по времени», — заявила звезда.
Ранее Дана Борисова рассказала об отношениях с дочерью. Телеведущая рассказала, что считает проживающую в другой стране наследницу своей лучшей подругой.
Также Борисова вспомнила, как ею пользовались мужчины. Звезда призналась, что будучи зависимой, прописала мужчину в квартире и отдала ему автомобиль. Вернувшись из реабилитационного центра, она «расхлебывала» сделанное.
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев