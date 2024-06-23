«Мы спим в одной постели»: Дана Борисова рассказала об отношениях с дочерью

Дана Борисова призналась, что считает дочь своей лучшей подругой. Об отношениях с наследницей она рассказала в YouTube-шоу «Звездная мама».

Телеведущая родила Полину от бизнесмена Максима Аксенова, с которым вскоре рассталась и даже подавала на него в суд за неуплату алиментов. Сейчас дочь звезды живет в другой стране и старается почаще навещать маму.

«Я у нее лучший друг, она мой лучший друг. Нам хорошо, мы в гармонии, понимаем друг друга», – поделилась Дана Борисова.

В некоторые моменты, по словам Борисовой, они с Полиной даже могут меняться ролями, и девушка начинает «по-матерински» наставлять 48-летнюю звезду.

Дана также отмечает безмерную любовь, которую испытывает по отношению к дочери.

«Любовь у нас нечеловеческая. Вот она приехала из Кореи, в октябре ездила в языковую школу, мы с тех самых пор спим в одной постели. Вот настолько мы любим друг друга и соскучились. Про ее кровать мы забыли, у нас вот такое единение душ», – прокомментировала Борисова.

Ранее мы писали, что актер Данила Козловский думает об американской киноиндустрии.