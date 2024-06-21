«Прописала в квартире, отдала машину»: Дана Борисова вспомнила, как ею пользовались мужчины

Ведущая Дана Борисова вспомнила, как будучи зависимой, прописала мужчину в квартире и отдала ему машину. Вернувшись из реабилитационного центра, она «расхлебывала» сделанное.

Видео с рассказом Борисовой приводит Telegram-канал «Звездач».

«Употребляющему человеку всегда кажется, что никто ничего не замечает. Этим все пользуются», - призналась ведущая.

Ведущая рассказала о человеке, которого «прописала в квартире», «отдала ему машину».

По возвращении из реабилитационного центра мужчину удалось выписать, машину получилось забрать.

Ранее Борисова заявляла, что для комфортной жизни ей хватило бы миллиона рублей в месяц. Ведущая рассказывала о нескольких проектах: она посещает ток-шоу, развивает соцсети. Иногда у Борисовой получается уехать в отпуск по бартеру. Также ведущая говорила, что предпочитает мужчин с заработком выше ее собственного. Борисова вспоминала: раньше в ее жизни были «аферисты-потребители», сейчас таких людей она обходит стороной.