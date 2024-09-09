Воры украли элитные картины из квартиры Германа Энтина, пока он лежал в больнице

Воры украли элитные картины из московской квартиры театрального режиссера Германа Энтина, пока он находился в больнице. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, после возвращения из медучреждения Энтин обнаружил, что картины на стенах висят в другом порядке, также в жилище появились незнакомые полотна. Помимо этого, исчезло четыре произведения искусства — по паре работ Льва Жегина и Михаила Ларионова. При этом замки в квартире не повреждены, ключей ни у кого нет.

В настоящий момент 82-летний постановщик написал заявление в полицию.

Уточняется, что Энтин оказался в больнице в августе, после того как друзья нашли его дома на полу – он пролежал там около двух суток. Выписали режиссера спустя восемь дней.

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