«Это мошенничество»: концерты певца Шуры отменили со скандалом

Зрители обвинили организаторов концертов певца Шуры в мошенничестве. Все случилось из-за отмены мероприятий. Подробности сообщает Kp.ru.

По данным источника, 4 и 5 сентября в Воронеже и Ростове-на-Дону должен был выступить исполнитель хита «Твори добро». Но концерты были отменены. Как рассказали представители площадки Roof Live, купившим билеты зрителям заранее сообщили об отмене выступлений. Но люди жалуются на то, что не могут вернуть деньги.

«Вы зачем билеты продаете, если концерты запрещены? Деньги не возвращаете, это мошенничество получается», – говорят люди.

Поклонники отмечают, что уже несколько дней не могут вернуть себе средства за билеты из-за сбоя на стороне билетного оператора и недоступности сервиса.

На возмущения ответили представители площадки. По их словам, сложности возникли из-за технического сбоя, но проблему уже уладили. Все деньги должны вернуть.

Напомним, что изначально Шура должен был выступить с концертом в Ростове еще в начале июня. Но выступление было перенесено на сентябрь. Сейчас мероприятие в очередной раз перенесли – уже на 2025 год.

Ранее мы писали о том, что Шура высказался о публикации текста своей песни в школьном учебнике.