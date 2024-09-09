Mash: Гоша Куценко задолжал налоговой 267 тысяч рублей и 60 раз нарушил ПДД

Популярный российский актер Гоша Куценко задолжал налоговой службе 267 тысяч рублей. Ведомство уже заблокировало счета одной из его компаний.

Как пишет Telegram-канал Mash, пять компаний, зарегистрированных на имя актера уже были ликвидированы. Также он вышел из состава учредителей двух благотворительных фондов.

В настоящее время Куценко принадлежит 13,9% в убыточной ООО «Кинокомпания Сцена» и 49% в торговой компании ООО «Арт волна». Кроме того, на имя актера открыт счет ИП для работы с исполнительскими искусствами.

Как отмечает Mash, по решению налоговой операции по счетам ООО «Арт волна» приостановлены. Еще в 2022 году кредитор собирался судиться, чтобы признать компанию Куценко банкротом.

При этом, как выяснил канал, у Куценко проблемы не только с бизнесом. С апреля 2024 года он собрал 60 штрафов на 48 тысяч рублей. Чаще всего актера ловили на превышении скорости и стоянке в неположенном месте. Еще пять раз он забыл оплатить проезд по платной дороге и два раза нарушил разметку.

Ранее композитор, аранжировщик и певец Сергей Челобанов, прославившийся в начале 90-х благодаря непродолжительному роману с Аллой Пугачевой, задолжал налоговой службе 430 тысяч рублей.