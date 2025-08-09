«Волен ехать туда, куда захочет»: сын Ивана Краско рассказал о планах тяжелобольного отца после выписки

Сын Ивана Краско рассказала о планах тяжелобольного отца на жизнь. Подробности приводит NEWS.ru.

Накануне в СМИ появились новости о том, что Ивану Краско понадобилась срочная госпитализация. А директор актера Вячеслав Смородинов заявил, что 94-летний артист находится в тяжелом состоянии — у него выявили рак.

Сын актера Федор вышел на связь и поделился, что его отец может отправиться в хоспис после выписки из петербургской больницы, так как ему потребуется круглосуточное медицинское наблюдение.

«Из больницы папа волен ехать туда, куда он сам захочет. Папа хотел уехать жить к своей помощнице, он это сделал. Мы с братом его не отговаривали покидать свое жилье, поскольку это его личная жизнь, которой он волен распоряжаться», — заявил Федор.

Наследник рассказал, что его отец всегда любил проводить время за городом с семьей.

«Смотрел, как мы работаем на верстаке, радовался. Все это наша с братом память детства. Этим летом папа получал на даче необходимый уход. Мы с Ваней были всегда рядом», — поделился Федор.

Ранее мы писали о том, что состояние 94-летнего актера Ивана Краско резко ухудшилось.

