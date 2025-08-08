Состояние 94-летнего актера Ивана Краско резко ухудшилось. Из-за этого народного артиста перевели во вторую реанимацию.

Соответствующую информацию приводит Пятый канал.

По данным источника, здоровье Краско пошатнулось два дня назад. Врачи борются за жизнь актера, но прогнозов не дают.

Краско попал в больницу 1 августа в тяжелом состоянии. Сообщалось, что врачи кормят его через зонд. У актера подтвердился рак. Директор артиста Вячеслав Смородинов сообщил, что за Краско долго ухаживали сыновья, но обслуживать в домашних условиях его больше невозможно, так как в любой момент может потребоваться медицинская помощь. Смородинов говорил о необходимости обеспечить актеру круглосуточное наблюдение в хосписе или Доме ветеранов.

Ранее он сообщал, что сиделка Краско – 30-летняя девушка по имени Дарья – стала новой музой для артиста. Актер попал в больницу после ее отъезда в отпуск.