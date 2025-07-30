«Слабею»: Юрий Назаров вышел на связь после новостей о проблемах со здоровьем

Актер Юрий Назаров прокомментировал новости о проблемах со здоровьем. Об этом сообщает «Абзац».

Сегодня СМИ написали о том, что у актера Юрия Назарова проблемы с сердцем. Врачи запретили ему нервничать и посоветовали соблюдать диету.

Как рассказал сам Назаров, жалобы на здоровье у него действительно есть.

«Ничего, терплю. Нормально все, потихонечку. Жалоб, конечно, полно, да бог с ними, с этими жалобами! 88 лет прожито, 89 царапается помаленьку, понимаете?» — рассказал он.

Артист добавил, что в последнее время ему стало все тяжелее передвигаться.

«В общем, слабею, расстояния увеличились, понимаете? Раньше, бывало, два шага — и раз, уже там, а сейчас ползешь, ползешь… Но все уже нормально», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Тарасова ответила на слухи о проблемах со здоровьем.