Война за миллиард продолжается: как наследники Градского пытаются устранить друг друга

Адвокат Сергей Жорин объяснил заявления в полицию от наследников Александра Градского. Об этом сообщает издание kp.ru.

Недавно Даниил Градский обвинил вдову Марину Коташенко в краже имущества. Женщина никак не отреагировала на высказывания сына Александра. Однако через несколько дней Марина и сама обратилась в полицию. По ее словам, из особняка Градского исчезли старинные вещи.

Адвокат Жорин считает: странные заявления наследников — лишь способ устранить друг друга из борьбы за миллиард. «Если выяснится, что один из наследников украл или утаил от других претендентов часть наследственной массы, это будет являться основанием признать человека недостойным наследником», — пояснил Сергей.

Напомним, на данный момент на миллиард умершего Градского претендуют 5 человек. Дети от третьего брака музыканта — 42-летний Даниил и 37-летняя Мария —, вдова Коташенко и два младших сына певца.

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