С трудом можно узнать: что стало с Кристиной Бабушкиной после задержания с наркотиками

Актриса Кристина Бабушкина вернулась к съемкам после задержания с наркотиками. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на личный блог знаменитости.

После двух месяцев молчания Кристина впервые вышла на связь с подписчиками. В соцсети актриса поделилась фотографией, на которой ее едва можно узнать. Звезда «Беспринципных» покрасила волосы в темно-русый и подстригла челку. На снимке она позирует в очках и фиолетовом костюме.

По данным источника, Бабушкина сменила имидж ради новой роли в кино.

«По имени-отчеству, пожалуйста», — подписала снимок Кристина.

Напомним, летом 2023 года Бабушкину и ее супруга поймали с запрещенными веществами. После этого на избранника Кристины завели два уголовных дела и отправили его под домашний арест. Сама знаменитость после громкого скандала исчезла на два месяца и не давала никаких комментариев.

Ранее мы писали о том, что карьера актрисы Кристины Бабушкиной находится на грани краха после новости об аресте мужа. Подробности смотрите в этой статье.