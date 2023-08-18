«Основные деньги зарабатывал на телевидении»: назван размер гонораров покойного Александра Градского

Близкие люди музыканта Александра Градского раскрыли размер его гонораров. Они признались, что при жизни он был довольно востребованным артистом, но при этом его «ставка» была не такой большой, как у многих других звезд отечественного шоу-бизнеса. Так, за свое выступление он всегда просил 15 тысяч долларов – примерно 1,4 миллиона рублей.

В окружении покойного певца подчеркнули, что он никогда не соглашался занижать цену, не устраивал систему скидок. Причем касалось это как незнакомых ему людей, так и друзей. Градский был убежден, что, если уступить одним – другие тоже начнут просить. Именно поэтому сумма была фиксированная.

Также часто можно было побывать на бесплатном выступлении Александра Борисовича. Например, во время застолий с друзьями или на праздниках он с удовольствием пел просто так по желанию публики и не брал за это ни копейки. «Основные деньги Александр Борисович зарабатывал на телевидении, там он был высокооплачиваемым», - подчеркнул близкий знакомый Градского в беседе с mk.ru.

Напомним, что после смерти музыкант оставил огромное состояние, но не составил завещание. Именно поэтому уже долгое время его многочисленные родственники ведут борьбу за имущество. Недавно же стало известно, что на фоне всех этих разбирательств кто-то ограбил вдову артиста.