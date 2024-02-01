Водонаева опустила Волочкову, показав ее честное фото: не смывала макияж три дня

«Три дня, Карл!» – написала Алена и показала фото танцовщицы.

Подписчики телеведущей обсудили решение Анастасии так долго не смывать макияж. Многие признались, что поражаются ее смелостью.

«У меня зачесались глаза», «Эта женщина точно ничего не боится», «Да вы что, такая экономия средств для умывания, воды и собственно на визажисте», «Жутко, конечно», «Чем ее красили, акрилом?», «Как можно три дня не умываться?», «У меня даже глаза заболели», «Как теперь это развидеть?», «Это уже перебор всего возможного», – пишут в комментариях.

Не так давно Волочкова оказалась в центре скандала, когда появилось видео, на котором она танцует вместе с Никитой Джигурдой. Адвокат балерины заявил, что видео было опубликовано без ее разрешения знакомым человеком с целью мести, и в настоящее время он находится за границей.

Мы писали о том, как дети Никиты Джигурды отреагировали на скандальный ролик с его близкой подругой и «богиней» Волочковой. Общественность удивили слова наследников актера.