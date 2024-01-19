Балерина Анастасия Волочкова обратилась в полицию после слива видео с Джигурдой

Балерина Анастасия Волочкова обратилась в полицию после слива видео с Никитой Джигурдой. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

В Сети появилось скандальное видео с участием Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды. Ролик, на котором знаменитости запечатлены в нетрезвом состоянии, был снят год назад в доме Волочковой. После публикации видео на Анастасию обрушился шквал критики. Кроме того, ее шоу потребовали отменить. Общественники считают, что выступления Анастасии могут травмировать детскую психику. После этого балерина заявила, что публикация архивного ролика навредила ее репутации.

Как выяснилось, Волочкова подала заявление на виновника ситуации. Знаменитость хочет привлечь его к уголовной ответственности за сбор и распространение данных о частной жизни. По словам балерины, она не давала согласия на публикацию ролика.

Примечательно, что Анастасия не стала раскрывать личность человека, которого она обвиняет в произошедшем. Она лишь отметила, что в день съемки он присутствовал в ее доме вместе с Джигурдой.

«Человек пришел с Никитой Джигурдой, и я не ожидала от него никаких недопустимых действий», — заявила знаменитость.

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