«Они другие»: Джигурда рассказал о неожиданной реакции детей на видео с Волочковой

Дети Никиты Джигурды назвали видео с балериной Анастасией Волочковой «прикольным». Об этом сообщает портал NEWS.ru.

В Москве состоялась пресс-конференция Никиты Джигурды, во время которой он прокомментировал скандал с Анастасией Волочковой. В первую очередь, актер отметил, что он не сливал провокационное видео в Сеть. Также Никита рассказал, как его дети отреагировали на публикацию.

Как выяснилось, дети Джигурды назвали ролик с Анастасией Волочковой «прикольным». «Они другие, более развитые. Им пофиг на все, что наше поколение интересует. Они говорят: «Да, я слышал, папа, прикольно», — высказался актер.

Супруга Никиты поддержала его мнение и отметила, что их дети не следят за творчеством Волочковой.

Напомним, что в начале 2024 года в Сети появилось провокационное видео с участием балерины и актера. На нем знаменитости запечатлены в нетрезвом состоянии и целующимися. Увидев ролик, россияне раскритиковали Волочкову и Джигурду. Более того, шоу Волочковой потребовали отменить из-за пагубного влияния на психику детей.

Ранее Никита Джигурда признался в любви Волочковой после недавнего скандала. Подробности смотрите в этой статье.