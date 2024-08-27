Во время выступления Стаса Михайлова в Сочи протекла крыша концертного зала. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

26 августа в Сочи состоялся концерт Стаса, который закончился инцидентом. Во время выступления пошел ливень, и из-за сильных осадков протекла крыша концертного зала. Как сообщает источник, вода полилась на голову зрителям первых рядов партера.

На данный момент ни Стас, ни его представители не комментировали инцидент, произошедший во время выступления.

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