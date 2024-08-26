Все залило дождем, красной дорожки нет: Агутин и Лепс с Кибой приехали на «Новую волну», несмотря на ураган

Певцы Леонид Агутин и Григорий Лепс приехали на «Новую волну» 26 августа, несмотря на непогоду. В Сириусе льет дождь и свирепствует ветер.

Появление артистов снял Telegram-канал «Звездач».

Источник отмечает, что Лепс был в добром расположении духа.

Певец и его избранница прибыли на концерт во всем белом. Аврора была в длинном вечернем платье. Лепс выбрал для выхода светлый костюм. При этом исполнитель шел без зонта. Киба прикрывала рукой лицо, чтобы дождь не испортил макияж. Помощник нес над ней черный зонт.

Журналистка Алена Жигалова в своем Telegram-канале сообщила: «Все залило дождем. Красной дорожки нет, ничего нет».

Первое появление Лепса с Кибой сняли 23 августа. У певца интересовались, когда состоится свадьба. Артист дал резкий ответ и заявил, что «скоро будут похороны».