Во Владивостоке захотели лишить певца Илью Лагутенко звания Почетного гражданина

Во Владивостоке представители общественности, которых поддержали некоторые депутаты городской думы, а также Почетные граждане захотели лишить соответствующего звания основателя и бессменного лидера группы «Мумий Тролль» Илью Лагутенко. Об этом пишет «Российская газета».

Как рассказал председатель совета Почетных граждан Владивостока и Приморского края Светлана Морозова, ряд представителей общественности и депутатов были против получения звания артистом еще в 2016 году.

«Да, несомненно, у него была популярность, как и музыканта, но для того, чтобы получить столь высокое звание одной популярности мало. Человеку нужно долгие годы работать на благо родного города, а еще иметь безупречную репутацию. Лагутенко этим похвастаться не мог ни тогда, ни тем более сейчас», — поделилась Морозова.

Женщина уточнила, что в настоящий момент лишить Илью Лагутенко звания Почетного гражданина практически невозможно. Однако она подчеркнула, что соответствующий вопрос поставили перед властями Владивостока.

Ранее стало известно, что Илья Лагутенко в результате разрушительных пожаров в Калифорнии потерял дом стоимостью 2,8 млн долларов.

Также мы писали, что Илья Лагутенко активно дает концерты, чтобы построить новый дом