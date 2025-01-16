Лагутенко активно дает концерты, чтобы построить новый дом: сколько стоит его выступление

Основатель и бессменный лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко в результате пожаров в Калифорнии потерял дом стоимостью $2,8 млн, купленный в ипотеку. Чтобы восстановить жилье, артисту придется дать не менее 40 концертов.

56-летний рокер берет около 8,5 млн рублей или $83 тысяч (287,5 млн рублей) за концерт. Как солист он забирает примерно половину суммы. Артист не собирается повышать прайс — по нынешним расценкам группу активно заказывают на корпоративы, дни рождения, вечеринки и другие праздники. «Мумий Тролль» с удовольствием берет заказы. В недавнем туре по США рок-музыканты выступали каждый день, пишет Telegram-канал Mash.

По информации издания, дом артиста в Биг-Роке полностью уничтожен, как и остальные в поселке. Однако у Лагутенко осталась земля — чтобы полностью отстроиться, ему понадобится $700−800 тысяч.

Напомним, с 7 января в районе Лос-Анджелеса бушуют пожары. Стихия затронула престижные районы, включая Малибу. Из-за лесных пожаров многие голливудские звезды рискуют лишиться своего жилья. Огонь уже уничтожил дома Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса и Адама Броуди.

Ранее Хлои Кардашьян назвала мэра Лос-Анджелеса посмешищем из-за пожара. Подробнее читайте здесь.