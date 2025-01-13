СМИ сообщили, что дом Ильи Лагутенко сгорел в Лос-Анджелесе

Основатель и бессменный лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко в результате пожаров в Калифорнии потерял дом стоимостью $2,8 млн. Об этом 13 января сообщил «Октагон».

К выводу о том, что взятое Лагутенко в ипотеку жилье сгорело дотла, журналисты пришли после изучения информации о принадлежащей певцу недвижимости. Установив ее местонахождение, сотрудники издания определили, что дом в поселке Биг-Рок с большой вероятностью был уничтожен огнем — спутниковые снимки показывают плотную завесу дыма над этим населенным пунктом.

«По картам распространения огня и спутниковым снимкам видно, что в те дни у Лагутенко были весомые причины нервничать», — сказано в материале.

С другой стороны, «Октагон» отмечает, что достоверно заявлять об уничтожении дома Лагутенко не представляется возможным. Однако, согласно сообщениям, западных СМИ, уцелевших строений в Биг-Рок не осталось.

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