Во Франции отменили гастроли уехавшего из РФ актера Анатолия Белого. Об этом сообщает издание Kp.ru.

4 октября 2023 года в Париже должен был пройти спектакль Белого. Однако, по информации источника, выступление Анатолия не состоится. Постановку отменили из-за плохой продажи билетов.

На данный момент артист никак не комментировал произошедшую ситуацию. Также Анатолий ничего не объяснил подписчикам, которые приобрели билеты на спектакль. О том, что он не состоится, зрители узнали из общей рассылки по почте.

Известно, что 2 октября Белый выступит в Лимассоле. Из зала на 600 мест продана лишь половина билетов. Сообщается, что актер терпит финансовые убытки: часть заработанных средств ему придется отдать за аренду помещения.

Напомним, что Анатолий больше года не проживает в РФ. Белый обосновался в Израиле и по-прежнему занимается актерской деятельностью.

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