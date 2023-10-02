«Есть основания не доверять»: кто и зачем насильно удерживает Светличную в психушке

83-летнюю актрису Светлану Светличную могут насильно удерживать в психушке. Об этом стало известно из эфира шоу «Ты не поверишь!».

Звезда «Бриллиантовой руки» находится в психиатрической клинике. У нее выявлены деменция и болезнь Альцгеймера. При этих недугах человек становится замкнутым и беспомощным. Несмотря на опасные диагнозы, друзья и коллеги Светланы убеждены, что ее силой удерживают в учреждении.

Знакомые не верят, что артистка добровольно подписала согласие о запрете свиданий с близкими людьми. Коллеги считают: семья намеренно скрывает Светличную. Кроме того, их насторожили внезапные агрессии знаменитости.

«У нас есть основания не доверять тем, кто ее навещает. Нас взбудоражило, что Светлана Афанасьевна набросилась на медсестру. Где подтверждения этому?» — высказался приятель Светличной в эфире шоу.

Коллеги хотели порадовать Светличную и принести ее любимого кота. Однако этого им не удалось осуществить.

Ранее мы писали о том, что Светлана Светличная находится в психиатрической клинике в плохом состоянии. Подробности смотрите в этой статье.