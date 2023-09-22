«Чудовищно ранил»: Немоляева не сдержала эмоций, говоря о предательстве Белого

Актриса Светлана Немоляева рассказала, как ее предал уехавший из РФ Анатолий Белый. Знаменитость поделилась откровением с газетой «Известия».

По данным СМИ, Белый сорвал гастроли «Ленкома» в Израиле. Из-за провокационной выходки артиста театру пришлось отменить запланированные спектакли. По мнению Немоляевой, Анатолий знал, что постановщиком «Поминальной молитвы» является ее сын. Вот почему в интервью знаменитость публично обратилась к Белому и сообщила о своей обиде.

«Путь знает, что он чудовищно ранил меня в самое сердце. Это жестоко. Мне неприятно, что в нем открылась такая личина», — поделилась переживаниями артистка.

По воспоминаниям Немоляевой, еще совсем недавно они снимались с Белым в одном проекте. Тогда она исполнила роль экранной мамы Анатолия. Между ними возникло теплое, доверительное общение. После этого поступок актера стал для Немоляевой предательством.

Артистка убеждена, что коллега не в праве запрещать чье-то творчество. По словам Немоляевой, билеты на постановки театра были полностью раскуплены. Белый своим действием не только лишил артистов заработка, но и публику зрелищного представления.

«То, что он сделал, — просто нож в спину», — резюмировала знаменитость.

Ранее Ксения Собчак унизила Анатолия Белого, сорвавшего гастроли «Ленкома» в Израиле. Подробности смотрите в этой статье.